Росстат сообщил о резком росте прибыльности бизнеса в Калининградской области

По итогам 2019 года совокупный финансовый результат калининградского бизнеса вырос на 25%. Такие данные приводит Росстат.



По данным статистического ведомства, объемы прибыли растут у подавляющего большинства рыночных направлениям деятельности. Так, финансовый результат обрабатывающих производств в 2019 году улучшился на 39% (до 27,5 млрд руб.), в торговле на 31% (до 3,7 млрд руб.), в логистике в 2,2 раза (до 4,4 млрд руб.)

Тем не менее в Калининградской области более трети организаций (35,1%) остаются формально убыточными (то есть по итогам 2019 года не показали прибыли).

Отметим, что улучшение финансового результата может быть связано как с объективным улучшением финансового положения компаний, так и с ужесточением налогового администрирования, то есть «отбеливания» деятельности компаний и увеличения налоговой нагрузки на них.