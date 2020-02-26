Россиянам рекомендовали возвращать деньги за сорванные коронавирусом туры

Россиянам рекомендовали возвращать деньги за сорванные коронавирусом туры
Виталий Невар / Новый Калининград
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Россияне могут вернуть деньги за сорванные коронавирусом туры в Италии, Иране и Южной Корее. Такая возможность появилась после рекомендации Роспотребнадзора отказаться от путешествий в эти страны, считает исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталья Осипова. Об этом в среду, 26 февраля, пишет РИА «Новости».

«Роспотребнадзор выпустил рекомендации не посещать Италию, Иран и Южную Корею в связи с угрозой заражения коронавирусом. Это говорит о том, что по закону о туристской деятельности теперь турист имеет право расторгнуть договор с туроператором и требовать полного возврата выплаченных средств за несостоявшийся тур в одну из этих стран», — передали слова Осиповой в издании.

Глава АТА отметила, что при этом туроператор обычно предоставляет покупателям возможность изменения дат отпуска или смены страны, в которую поедет путешественник.

«Из разговора с туристами мы выяснили, что поскольку большинство заказов были сделаны на лето по акции раннего бронирования, то люди предпочитают занять выжидательную позицию и не отказываться от туров сразу», — уточнила она.

Осипова рассказала, что имеющие на руках проездные документы и бронь отелей туристы должны помнить, что это не запрет на въезд в данные страны, а просто рекомендации. Жители России могут выехать в Италию, Иран и Южную Корею, однако обязаны соблюдать необходимые меры безопасности.

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