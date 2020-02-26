Производители пива просят Минфин установить минимальные цены

Производители пива просят Минфин установить минимальные цены
Виталий Невар / Новый Калининград
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Союз российских пивоваров (СРП) обратился в Минфин с просьбой установить минимальные розничные цены на пиво, пишет «Коммерсант». Производители считают, что сейчас рынок перенасыщен пивом на акциях, а из-за этого им приходится снижать цены практически до себестоимости.

В своем письме авторы инициативы указали, что из-за активного развития крупные розничные сети разрушают сложившиеся каналы продаж региональных производителей пива. Из-за этого последним приходится снижать стоимость своей продукцию до себестоимости, что может поспособствовать развитию «серого» пивного рынка.

В издании отметили, что Минфин рассмотрел обращение союза, однако говорить об установлении новых МРЦ пока не приходится — данная операция регламентируется договором ЕАЭС, поэтому введение нормы может быть только после создания соответствующих правовых оснований.

При этом в конце декабря прошлого года Росстат заявлял, что в России к Новому году выросли цены на алкоголь. Цены на отечественное пиво, например, за ноябрь выросли на 1,68%, а вот зарубежное пиво подешевело на 2,34%.

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