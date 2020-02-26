Суд: калининградские налоговики незаконно без проверки закрыли строительную компанию

Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск предпринимателя Сергея Киселева о признании незаконным решения Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 об исключении из ЕГРЮЛ строительной компании «Транскол» и обязал аннулировать запись о прекращении деятельности компании.



Как установил суд, налоговики фактически закрыли компанию на том основании, что она им оперативно не ответила на несколько якобы направленных писем, сочтя что это подтверждает недостоверность места регистрации компании (Проспект мира 136 в Калининграде).



В ходе судебного разбирательства представители налоговой инспекции представили свои копии уведомлений, направленных компании, но на них отсутствовали исходящие номера, даты и номера отправлений, поэтому отследить реальность этих направлений невозможно, констатировал суд.



Более того, налоговики фактически не проводили проверку компании перед закрытием. «Инспекцией № 1 не были проведены мероприятия, необходимые для установления всех обстоятельств, свидетельствующих о недостоверности места нахождения юридического лица, в том числе установление собственников помещения по данному адресу, опрос указанных лиц, а также других лиц, возможно, располагающих сведениями о юридическом лице. Кроме того, заявителями представлено в материалы дела заявление, согласно которому общество просит отменить решение о предстоящем исключении в связи с тем, что общество продолжает осуществлять свою деятельность», — говорится в решении суда.



В ходе процесса также стало известно, что в период между принятием решение по предстоящем закрытии компании и ее закрытием, компания направляла в налоговые органы массу доказательств о том, что это реально работающий бизнес (выписки по счетам, договоры лизинга, платежные поручения, налоговые декларации и договор подряда).



Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, что ранее Калининградская область была признана одним из худших регионов по «демографии» бизнеса.