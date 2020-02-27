«Автотор» ожидает снижения объемов производства из-за коронавируса

Группа компаний «Автотор» допускает возникновение проблем с получением комплектующих в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.
«В связи с остановкой заводов в Южной Корее ожидаются перебои с поставками комплектующих и, как следствие, снижение объемов производства, — заявили в компании. — В настоящее время обсуждается вопрос о корректировке графика работы завода».
О принятых решениях в «Автоторе» пообещали сообщить дополнительно.
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