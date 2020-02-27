Кропоткин призвал мыть руки и заявил, что коронавирус скоро отразится на каждом

Кропоткин призвал мыть руки и заявил, что коронавирус скоро отразится на каждом
Виталий Невар / Новый Калининград
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Глава горсовета Андрей Кропоткин перед заседанием комиссии по соцполитике в четверг заявил, что ситуация с коронавирусом не так проста, как это сейчас кажется. Скоро она отразится буквально на каждом, сказал он, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Предваряя заседание, Андрей Кропоткин призвал собравшихся чаще мыть руки. Часть зала в ответ рассмеялась. «Далеко не смешно. Через месяц все это отразится на всех нас. Сейчас все „закрывается“ — логистика, границы, — отметил он. — Мы завязаны на Китай очень сильно. Вся логистика от него зависит, [уже] заводы останавливаются». В качестве примера он привел ситуацию с КамАЗом, который объявил о возможном сокращении производства из-за коронавируса, поскольку значительное количество комплектующих поставляется из Китая.

Напомним, также об ожидаемом снижении объемов производства по причине распространения эпидемии объявил «Автотор».

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