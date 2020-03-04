В БФУ назвали основного частного интересанта проекта «Балтийская долина»

В БФУ назвали основного частного интересанта проекта «Балтийская долина»
Виталий Невар / Новый Калининград
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На данный момент наибольший интерес в части объема средств, анонсированных к вложению в проект строительства инновационного центра «Балтийская долина» на острове Октябрьском, проявила ГК «Содружество». Об этом в интервью «Новому Калининграду» сообщил временно исполняющий обязанности ректора БФУ им. И. Канта Александр Федоров.

«Пищевое направление — это, по сути дела, заказ бизнеса, заказ ГК „Содружество“, которая готова вложиться в проект НТЦ реальными деньгами», — сказал Федоров подчеркнув, что «Содружество» интересует разработка «пищевых добавок кормового плана, новые виды удобрений и генетические исследования в области растениеводства и сельскохозяйственной продукции».

Ранее стало известно, что бизнес заявил о намерениях вложить в проект порядка 2 млрд руб. Указанная сумма составляет всего 17% от предполагаемой стоимости проекта (11,8 млрд руб.).

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