Банк подал иск о банкротстве индустриального парка на востоке области

Банк подал иск о банкротстве индустриального парка на востоке области
Алексей Милованов / Новый Калининград
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«Россельхозбанк» подал иск о банкротстве индустриального парка «Акулово» в Неманском городском округе. Сумма неисполненных финансовых требований перед банком составляет более 350 млн руб. Соответствующий иск зарегистрирован в картотеке Арбитражного суда Калининградской области.

Учредителем «Акулово» является английская компания «Линс Трейдинг». Ее доля заложена в «Россельхозбанке».

Компания была создана в 2008 году. Производство обоев на базе индустриального парка было запущено в 2011 году.

По данным справочной системы focus.kontur.ru, в компании работало 82 человека.

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