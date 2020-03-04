Банк подал иск о банкротстве индустриального парка на востоке области

«Россельхозбанк» подал иск о банкротстве индустриального парка «Акулово» в Неманском городском округе. Сумма неисполненных финансовых требований перед банком составляет более 350 млн руб. Соответствующий иск зарегистрирован в картотеке Арбитражного суда Калининградской области.
Учредителем «Акулово» является английская компания «Линс Трейдинг». Ее доля заложена в «Россельхозбанке».
Компания была создана в 2008 году. Производство обоев на базе индустриального парка было запущено в 2011 году.
По данным справочной системы focus.kontur.ru, в компании работало 82 человека.
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