В Польше выделили 23 млн евро на борьбу с коронавирусом

В Польше выделили дополнительные средства на борьбу с коронавирусом. Как сообщает «Радио Польша», Агентство материальных резервов получит дополнительно 100 миллионов злотых (23 255 814 евро) на приобретение медпрепаратов и прочих средств. «Будут закуплены очередные партии медпрепаратов и других средств, необходимых для противодействия, предотвращения и борьбы с эпидемией коронавируса», — сообщил замглавы АМР Мацей Малэцкий.



Также в Варшаве, Плоцке, Остроленке, Цехануве, Радоме и Седльце в больницах прошли учения на случай появления коронавируса. План властей подразумевает создание дополнительных полевых отделений неотложной помощи, готовых принять пациентов, зараженных или подозреваемых в заражении COVID-19. Подобные учения проходят в разных регионах Польши.

По словам министра развития Польши Ядвиги Эмилевич, потери экономики страны, связанные с коронавирусом, можно оценить в 0,2–0,3 процента ВВП.

Накануне стало известно о первом подтверждённом случае заболевания коронавирусом в Польше. С понедельника больной находится в инфекционном отделении университетской больницы в Зелёной Гуре. Вирус он привез из ФРГ.