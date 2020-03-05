Налоговики потребовали от ресторанных холдингов не дробить бизнес

Налоговики обратились к ресторанным группам с указанием оптимизировать бизнес. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Крупные рестораторы утверждают, что от них требуют объединить заведения, работающие по упрощённой системе налогообложения, в холдинги, которые будут платить НДС.



По словам президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, в ФНС задумались о целой программе повышения прозрачности рынка общественного питания. При этом в Федеральной налоговой службе заявили, что работа в отношении налогоплательщиков, получающих необоснованные преимущества, в том числе путём дробления бизнеса, проводится на постоянной основе, чтобы создать равные условия для добросовестных участников рынка.

По словам партнёра юридической компании «Нортия ГКС» Алексея Мельникова, эта индустрия выглядит самой уязвимой перед претензиями службы относительно дробления бизнеса. Он отметил, что рестораторы, как правило, «заводят» основные процессы под единое управленческое ядро, которое централизованно занимается маркетингом, закупками, логистикой, финансами и прочим.

«Потому, даже несмотря на перевод различных ресторанов на номинальных участников, налоговые органы в результате опросов менеджмента или отслеживания движения товара могут легко выявить общую операционную компанию», — пишет издание.

Управляющий партнёр АБ «Деловой фарватер» Роман Терехин пояснил, что при выявлении фактов дробления бизнеса для получения выгоды компаниям грозят доначисления в бюджет НДС и налога на прибыль, а также штрафы до 40% от суммы недоимки. Вместе с тем юрист подчеркнул, что только принадлежность организаций к одной группе не может свидетельствовать о дроблении.

По примерным оценкам замруководителя практики структурирования бизнеса «КСК групп» Станислава Ляпцева, объединение разрозненных ресторанов может увеличить налоговую нагрузку на компании на 20% НДС, а также 5% налога на прибыль. В Федерации рестораторов и отельеров для исключения спорных моментов предлагают установить единый режим налогообложения для предприятий общественного питания по ставке 10%.