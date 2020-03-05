«1C-Битрикс» сделал свой продукт бесплатным для любых компаний из-за коронавируса

Калининградская IT-компания «1C-Битрикс» приняла решение снять ограничение на максимальное число сотрудников одной компании, которые бы могли пользоваться бесплатной версии системы «Битрикс24». Ранее максимальное число сотрудников компании, которым была доступна бесплатная версия системы составляло 12 человек. Если в компании было больше сотрудников и она желала использовать систему, ей нужно было переходить на платный тариф. В «Битриксе» объясняют свой поступок желанием минимизировать убытки компаний при переводе сотрудников на дистанционную работу из-за эпидемии коронавируса. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе «Битрикса».



«У бизнеса не так много вариантов, чтобы продолжить работу в условиях нового коронавируса. По сути, единственное решение — перевод сотрудников на работу из дома. За последние 2 месяца мы увидели эту тенденцию в Китае, — цитирует пресс-служба главу компании Сергея Рыжикова, — Именно поэтому мы решили, что самая эффективная помощь бизнесу с нашей стороны — снять ограничение на количество пользователей в бесплатном тарифе „Битрикс24“».