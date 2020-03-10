Цены на нефть после обвала подросли

Стоимость нефти в ходе торгов во вторник выросла на 8% после 30-процентного обвала, произошедшего накануне, пишет «Коммерсант».
Как отмечает издание, стоимость фьючерса Brent выросла на 7,9%. Цена достигала 33,31 доллара за баррель. Цена нефти марки WTI поднималась до 33,66 доллара (+7,5%).
В понедельник в ходе международных торгов курс рубля упал к доллару до 72,5 и к евро до 82,7. Это произошло на фоне обрушения нефтяных котировок, вызванного выходом России из сделки ОПЕК+.
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