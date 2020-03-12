СМИ: саудиты намерены утроить поставки нефти в Европу, это вытеснит российскую нефть

СМИ: саудиты намерены утроить поставки нефти в Европу, это вытеснит российскую нефть
Виталий Невар / Новый Калининград
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Саудовская Аравия ведет переговоры о резком наращивании поставок нефти в Европу, традиционный российский рынок, и делает его наиболее напряженным полем сражения Москвы и Эр-Рияда в нефтяной войне. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Европейские компании Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol and Cepsa получили предложения от госкомпании Saudi Aramco об увеличении объема поставок на 25-200%.

Саудовская нефть марки Arab Light предлагается по цене в Роттердаме по 25 долларов за баррель с большой скидкой к российской смеси Urals.

Традиционно саудиты не сильно интересовались европейским рынком, погрузив туда всего 10% проданной нефти в 2018 году, отмечает Bloomberg.

Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить добычу нефти в апреле из-за срыва сделки между РФ и ОПЕК. Речь шла об увеличении добычи с 9,7 млн баррелей нефти в сутки до 10 млн, а в случае необходимости — и до 12 млн баррелей в сутки с целью оказания максимального давления на Россию для её возвращения к переговорам.

На фоне срыва сделки ОПЕК с Россией и другими странами, не входящими в картель, о сокращении добычи нефти цена барреля Brent совершила рекордное падение за последние 11 лет. 

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