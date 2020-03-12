В калининградском офшоре зарегистрировали ещё три компании

В калининградском офшоре зарегистрировали ещё три компании
Виталий Невар / Новый Калининград

В калининградском офшоре зарегистрировали ещё три международные компании. В список включили акционерные общества «Синглпас Холдингс», «Тиамат Холдингс» и «Рэсэнерго Инвестментс». Об этом сообщил глава Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачёв на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, все три компании занимаются главным образом холдинговой деятельностью. «На сегодняшний день в специальном административном районе на территории острова Октябрьского зарегистрировано 26 участников», — добавил Толмачёв.

Ранее в калининградском офшоре зарегистрировался «Фонд общественных интересов», учреждённый голландской структурой «Яндекса». Компания намерена передать ему часть управленческих функций.

В 2019 году в специальном административном районе на Острове зарегистрировали 21 резидента. В марте помимо «Фонда общественных интересов» список пополнила компания «Ба Инвест», которая ведёт холдинговую деятельность и консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter