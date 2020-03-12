В калининградском офшоре зарегистрировали ещё три компании

В калининградском офшоре зарегистрировали ещё три международные компании. В список включили акционерные общества «Синглпас Холдингс», «Тиамат Холдингс» и «Рэсэнерго Инвестментс». Об этом сообщил глава Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачёв на своей странице в соцсети Facebook.
По его словам, все три компании занимаются главным образом холдинговой деятельностью. «На сегодняшний день в специальном административном районе на территории острова Октябрьского зарегистрировано 26 участников», — добавил Толмачёв.
Ранее в калининградском офшоре зарегистрировался «Фонд общественных интересов», учреждённый голландской структурой «Яндекса». Компания намерена передать ему часть управленческих функций.В 2019 году в специальном административном районе на Острове зарегистрировали 21 резидента. В марте помимо «Фонда общественных интересов» список пополнила компания «Ба Инвест», которая ведёт холдинговую деятельность и консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
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