В России продажи туров по всем направлениям сократились более чем втрое

В России продажи туров по всем направлениям сократились более чем втрое
Виталий Невар / Новый Калининград
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На фоне пандемии коронавируса продажи туров по всем направлениям в российских турагентствах сократились более чем втрое. По прогнозам компаний, на этой неделе они могут полностью остановиться, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину.

«Параллельно идут массовые аннуляции уже забронированных туров», — сказала Тюрина. Турагентства ждут поддержки от государства, так как нынешняя ситуация быстро приведет к массовым банкротствам в туристской отрасли, которые затронут все сегменты рынка, добавила она.

По словам пресс-секретаря РСТ, «главное, чего хотели бы представители туристской розницы от правительства» — это признать последствия неисполнения договоров, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) и отменить требование статьи 14 отраслевого закона о возврате туристам полной стоимости туров в случае невозможности посетить страны в связи с эпидемией.

Кроме того, агентства просят «установить для субъектов туриндустрии при расчетах по системе эквайринга комиссии не более 0,5%, а также изменить банковский мониторинг от оборота по расчетному счету турагентов с 0,9% до 0,3%». Также бизнес предлагает отменить плату за использование расчетного счета, если поступлений нет более одного месяца, уменьшить процент по расчетно-кассовому обслуживанию при выдаче наличных; снизить для представителей турбизнеса ставки по овердрафту, добавила Тюрина.

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