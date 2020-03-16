«Кто от кого должен закрываться»: Лукашенко отреагировал на закрытие границы РФ с Белоруссией

«Кто от кого должен закрываться»: Лукашенко отреагировал на закрытие границы РФ с Белоруссией
Александр Лукашенко. Алексей Милованов / Новый Калининград
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на решение России закрыть границу с Белоруссией. По его словам, в республике относительно спокойная обстановка, а «Россия вся полыхает от коронавируса». «Так кто от кого должен закрываться. Вопрос риторический», — цитирует президента «Белта».

Лукашенко сообщил, что, кроме Минска и крупных городов, ситуация с коронавирусом не такая проблемная для районов и районных центров. «Самая большая для нас (не проблема, а ответственность) — это экономика. К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того, что наша родная Россия — подчеркиваю — закрыла границу с Беларусью», — отметил глава государства.

Также Лукашенко заявил, что Белоруссия адекватно реагирует на ситуацию, а медики уже давно принимают точечные меры. «Белорусы просто молодцы. За исключением одного случая: не бегайте по аптекам и не скупайте маски, спецодежду или какие-то лекарства», — сказал президент. И добавил, что в стране намечается перепроизводство медицинских масок, так что их планируется продавать в Германию.

«Сшили — девать некуда. Легпром требует: оплатите нам. А здравоохранение говорит: нам столько не надо, нам некуда девать. Правда, я ему сказал, что надо разворачиваться: в Германии не хватает спецодежды, масок. Надо продать их, если на них есть спрос», — уточнил Лукашенко.

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