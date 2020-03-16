Правительство обсуждает введение «налоговых каникул» и нулевой пошлины на лекарства

Правительство обсуждает введение «налоговых каникул» и нулевой пошлины на лекарства
Виталий Невар / Новый Калининград
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В правительстве России из-за ситуации с коронавирусом обсуждают возможность введения «налоговых каникул» для туристической и авиационной отраслей, а также квартальной отсрочки для малого и среднего бизнеса. Кроме того, рассматривают введение нулевой ввозной пошлины на лекарства, сообщает РИА «Новости».

«Введение „налоговых каникул“, в том числе в сфере туризма и авиаперевозок. Предоставление квартальной отсрочки по уплате налоговых платежей для организаций малого и среднего предпринимательства. Предоставление государственных гарантий Российской Федерации по кредитам системообразующим организациям, привлеченным в российских кредитных организациях на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности», — говорится в документе.

Кабинет министров также обсуждает вариант установления нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на определенные товары. В первую очередь — на лекарственные средства и медицинские изделия.


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