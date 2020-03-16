Глава «Сбербанка» самоизолировался

Глава «Сбербанка» Герман Греф перешел на удаленную работу в связи с рекомендациями по самоизоляции из-за распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает РБК.

Как рассказал изданию источник в банке, в начале марта Греф находился в командировке в ряде европейских стран. «Как ответственный руководитель, он последовал рекомендациям о двухнедельной самоизоляции и до конца текущей недели работает в удаленном формате», — рассказали в «Сбербанке».

При этом там уточнили, что в компании создан антикризисный штаб по обеспечению бесперебойной работы, принят комплекс мер для обеспечения безопасности сотрудников и клиентов банка.