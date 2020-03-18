Банк России повысил курс доллара на 3,3 рубля

Банк России повысил курс доллара на 3,3 рубля
Виталий Невар / Новый Калининград

Центробанк РФ повысил официальный курс доллара на 3,3 руб., а евро — на 2,58 руб. Соответствующие данные в среду, 18 марта, обновлены на сайте регулятора. Так, доллар завтра будет стоить 77,21 руб., евро — 84,88 руб.

Утром в среду при открытии торгов курс рубля к доллару упал до минимума за четыре года. Эксперты объясняют падение продолжающимся выходом инвесторов из рисковых активов и падением нефти. Фьючерсы на Brent подешевели на 1,5%, до 28,3$ за баррель, на WTI упали на 2,27%, стоимость за баррель — 26,71$.

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