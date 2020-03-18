На фоне паники из-за коронавируса продажи калининградского «Спара» выросли на 25%

На фоне паники из-за коронавируса продажи калининградского «Спара» выросли на 25%
Виталий Невар / Новый Калининград
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Ажиотажный спрос, обусловленный пандемией коронавируса и мерами по ее сдерживанию, спровоцировал рост продаж калининградской торговой сети «Спар» на 25%. Об этом в интервью порталу Rugrad.ru заявил совладелец торговой сети Олег Пономарев.

«У нас растут продажи. Прежде всего продуктов длительного хранения. Это крупы, макароны и консервация. В настоящий момент выручка в среднем по сети выросла на 25%», — сказал Пономарев.

По его словам, сейчас без ограничений ввозятся продукты из Польши и Литвы, но отгрузки из дальних частей Европы крайне затруднены. «Мы не грузимся ни в Италии, ни во Франции, ни в Испании (хотя и планировали). Но там серьезные ограничения», — отметил совладелец «Спара».

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