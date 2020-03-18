Досрочный период сдачи ЕГЭ перенесли на конец июня

Досрочный период сдачи ЕГЭ перенесли на конец июня
Виталий Невар / Новый Калининград
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Досрочный период сдачи ЕГЭ перенесли. Экзамены, которые должны были начаться 20 марта, пройдут в конце июня, сообщает «Интерфакс».

«Чтобы успокоить всех участников, которые предполагались в досрочный период, их было 32 тыс. заявлено, они переносятся на основной этап в июне. Есть резервные дни, предусмотренные порядком проведения экзамена, где как раз выпускники прошлых лет и в прошлые годы имели право сдавать. Сейчас эта группа заявившихся на дополнительный период переносится туда», — сказал врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он также пояснил, что приказ об изменениях в сдаче ЕГЭ уже подписан и направлен в Минюст. Он в ближайшее время будет опубликован и вступит в силу.

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