Власти задумались о запуске контрейлерных перевозок из «большой» России в Калининград

Власти задумались о запуске контрейлерных перевозок из «большой» России в Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти региона рассматривают вопрос организации контрейлерных перевозок из «большой» России в Калининград, которые предполагают комбинирование автомобильного и железнодорожного транспорта. «Для запуска сервиса подготовлена необходимая инфраструктура», — сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе областного правительства.

В среду, 18 марта, вице-премьер Александр Рольбинов провёл совещание по вопросам бесперебойной работы транспортно-логистического комплекса для снабжения населения товарами. В мероприятии приняли участие руководители управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Калининградской железной дороги, областной таможни, представители Калининградской торгово-промышленной палаты и перевозчики.

На заседании обсудили дополнительные технические мероприятия, в которых может возникнуть необходимость. «Речь шла, в частности, о паромном сообщении, использовании железнодорожных контейнерных перевозок грузов с территории европейских государств», — отметили в пресс-службе.

Участники решили проработать дорожную карту «для решения нормативных и организационных вопросов». Александр Рольбинов также обратил внимание на необходимость информировать бизнес о принимаемых мерах.


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