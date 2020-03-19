Количество заражённых коронавирусом в Польше превысило 300 человек

Количество заражённых новым коронавирусом в Польше превысило 300 человек. Как сообщает издание Rzeczpospolita, по состоянию на 19 марта в соседней республике зафиксировали 305 случаев. Количество умерших не изменилось — от вируса скончались пять человек.

По прогнозу министра здравоохранения Польши Лукаша Шумовского, в ближайшие дни количество инфицированных в республике увеличится до тысячи. «Мы должны подготовиться к тому, что на этой неделе число людей, инфицированных коронавирусом, в Польше станет четырёхзначным», — сказал чиновник.

С 15 марта власти страны объявили положение эпидемической угрозы. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что республика вводит запрет на въезд для иностранцев. Автомобильные пункты пропуска закрыли 15 марта. Особый режим ввели на 10 дней с возможностью продления ещё на 20 дней, а потом — на месяц.

Польских граждан после прибытия из-за рубежа отправляют на двухнедельный карантин. В среду, 18 марта, стало известно, что в республике вылечился от коронавируса нулевой пациент.