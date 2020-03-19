В России скончалась первая пациентка с коронавирусом

В России зафиксирована первая смерть от коронавируса. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на штаб по борьбе с заболеванием.

Пациентка скончалась в московской больнице. Женщине было 79 лет.

«Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу № 2. В связи с усилением дыхательной недостаточности получала комплексную интенсивную терапию в условиях реанимации. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе»,— сообщили в оперштабе по Москве.