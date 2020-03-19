Основатель «Автотора» заявил о риске полной остановки предприятия

Основатель «Автотора» заявил о риске полной остановки предприятия
Владимир Щербаков. Алексей Милованов / Новый Калининград
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Новая методика дифференциации промсубсидий для автопроизводителей России не позволяет «Автотору» продолжать свою деятельность. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил основатель «Автотора» Владимир Щербаков.

«Когда мы изучили свои возможности с учетом предлагаемой методики дифференциации промсубсидий, то пришли к выводу, что не сможем сохранить работоспособность и тем более инвестировать. Следовательно, не можем выполнить принятые по СПИК обязательства. Получается, что, если эти правила вступят в силу, мы вынуждены будем выйти из СПИК и прекратить производство. Наши партнеры по производству ясно дали понять, что прямой импорт станет выгоднее производства в Калининграде. Из 40 моделей по расчетам только четыре пока еще остаются экономическими целесообразными, все остальное дешевле везти в Россию по прямому импорту», — сказал Щербаков.

По его словам, при предложенной методике распределения субсидий «Автотор» сможет производить только 15 тыс. автомобилей в год (в 2019 году предприятие собрало порядка 212 тыс. автомобилей). «В реальности такой объем производства на мощностях, построенных под 250 тыс. в год, будет просто экономически нецелесообразен. Поэтому, если и как только правила будут приняты, мы должны сами отказаться от получения этой субсидии и почти сразу, в течение трех-четырех месяцев, на которые уже будут закреплены комплектующие, остановить производство», — отметил Щербаков.

О том, что власти решили решили лишать субсидий автопром с низкой локализацией, стало известно в декабре 2019 года. «Автотор» по степени локализации попадал в зону риска и выступал против введения властями дифференцированного, привязанного к уровню локализации механизма доступа к компенсации утильсбора.

В «Автоторе» тогда заявили, что решение было для них неожиданным.

Размер утильсбора для наиболее популярных марок автомобилей в России составит порядка 170 тыс. руб.

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