Без конкретики: в облправительстве поговорили о поддержке бизнеса на фоне пандемии

Без конкретики: в облправительстве поговорили о поддержке бизнеса на фоне пандемии
Виталий Невар / Новый Калининград
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В четверг, 19 марта в региональном правительстве состоялась встреча региональных властей с областным бизнес-сообществом по поводу мер поддержки бизнеса, испытывающего проблемы на фоне пандемии коронавируса и резкого снижения курса рубля. Несколько участников совещания в разговоре с «Новым Калининградом» отметили, что никаких конкретных региональных мер, готовых к внедрению, предъявлено не было. Один из представителей бизнеса сказал, что это было скорее похоже на «замер температуры у бизнеса», который состоялся, нежели встреча с предъявлением властями механизмов поддержки. Председатель совета директоров «За Родину» в разговоре с «Новым Калининградом» отметил, что обсуждались многие меры, но ни одной из них детально описать не смог.

Один из представителей бизнеса отметил, что власти напомнили о давно анонсированной ими программе «Восток» (кредит под 1%), количество заявок на которую еще до начала развития ситуации с коронавирусом в области превысило финансовые возможности региональных властей (300 млн руб). Как ранее сообщалось, ей смогут воспользоваться только компании, работающие в Гвардейске или восточнее.

В ходе совещания власти заявили о желании распределить на поддержку туристического бизнеса и сферы общепита, наиболее остро ощутивших спад продаж в последние недели, порядка 200 млн руб. Однако конкретных механизмов доведения денег пока названо не было. На вопрос о том, были ли предложены какие-то меры финансовой поддержки иных отраслей бизнеса, один из участников встречи прислал смеющийся до слез смайлик.

В пресс-службе областного правительства не предоставили оперативный комментарий по итогам состоявшегося совещания.

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