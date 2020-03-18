Резкое обнуление: как продажи калининградского бизнеса рушатся из-за коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции и меры по борьбе с ней продолжают оказывать все большее негативное влияние на калининградский бизнес. К непосредственно пострадавшим в первые дни туристической и транспортной отраслям добавляются сфера развлечений (представители ивент-бизнеса сообщают о фактической остановке деятельности), производственные компании, торговля и сфера услуг.



Как отмечает владелец двух кафе на фудкорте в ТЦ «Мега» Дмитрий Шахов, на данный момент падение выручки составляет порядка 15-20%. «С каждым днём людей меньше. Мы уже в панике», — добавляет сотрудник небольшой калининградской сети общепита. Леонид Румянцев, владеющий заведением «Редюит», говорит о двукратном сокращении посещаемости.

В непродовольственной рознице также начинаются проблемы. «Общая выручка упала процентов на 60. И с каждым днём хуже», — рассказывает владелец нескольких магазинов, торгующих игрушками и канцелярскими товарами.

Серьезные проблемы в сфере рекламы. «В связи с отменой всех мероприятий сильный спад в наружке (наружной рекламе — прим. „Нового Калининграда“) и сувенирке. В связи с падением спроса — в медийной рекламе», — отмечает Юлия Стародворская из рекламного агентства «Балтик Медиа».

Страдают поставщики оборудования для отмененных общественных мероприятий. «Заказали конструкции для мероприятия, а теперь все отменилось и никому не надо», — говорит представитель одной из мастерских, который так и не получил оплату за выполненную работу. Владельцы небольшого семейного заведения для детей (сухого бассейна) констатируют 10-кратное падение числа посетителей.

Сравнительно крупные производственные предприятия также начинают ощущать негативное влияние пандемии. Олег Чернов из индустриального парка «Штальверк» ожидает снижения загрузки производственных мощностей примерно на 20%. «От появившихся и согласованных заказов приходится отказываться либо заново вступать в переговоры с заказчиком по причине поднятия цен на сырье и ограничение поставок (даже по уже заключенным договорам). Есть вопросы и по рабочему персоналу (строителям). Так как это в основном представители Белоруссии и России, то сталкиваемся с риском невозвращения людей после перевахтовки. С белорусами вообще не понятно, как они будут въезжать-выезжать», — рассказывает Чернов.

У небольших производителей проблемы серьезнее. Владелец мастерской дизайнерской мебели «Граф Шишкин» Павел Часовников отмечает, что новые заказы в его сфере практически перестали размещаться. «Мебель, интерьеры, да и весь мелкий крафтовый бизнес. Новых заказов практически нет, по текущим уже есть неоплаты», — отмечает Часовников.

Владелец мебельной фабрики «Дедал» Игорь Герасимчук говорит, что Европа перестала принимать его товар и взяла паузу на 2-3 недели без гарантии возобновления отгрузок. Заказы с основной территории России пока сократились на 25%, но возможно продолжение снижения объема заказов до 50% при умеренной динамике распространения вируса в России и отсутствии мер по закрытию магазинов.

Перевод сотрудников на дистанционную работу негативно отражается на выручке городских пассажирских перевозчиков. Как отмечает собеседник «Нового Калининграда» в городской администрации, перевозчики, работающие в Калининграде, фиксируют падение выручки на 10-30%.

Угроза полного закрытия нависла над калининградскими кинотеатрами. В областном правительстве говорят, что их работа уже попала под запрет, но в торговых центрах, где они расположены, ждут разъяснений, являются ли кинопоказы развлекательными мероприятиями, которые на территории области подпадают под запрет с 18 марта.

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