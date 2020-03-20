Курс рубля стал расти на очередных торгах

Курс рубля к евро и доллару при открытия очередных торгов резко вырос на фоне подорожания нефти. Об этом свидетельствуют данные Московской межбанковской валютной биржи.

На 10:30 мск курс евро находится на уровне 84,17 руб, что на 2,58 руб. меньше, чем при закрытии предыдущих торгов. Стоимость доллара к тому моменту снизилась до 78,12 руб. (-2,19 руб.)

Утром цена нефти марки Brent росла на 0,7% — до 28,67 доллара за баррель, нефть марки WTI — на 1,51%, до 26,32 доллара за баррель. Ранее цены росли на 3-5%.

По данным Bloomberg, российский рубль вышел на второе место в мире по волатильности мировых валют к доллару.

