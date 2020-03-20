ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 6%

Центральный Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Ранее она шесть раз подряд понижалась, сообщает «Коммерсант».
«В феврале—марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Это связано с изменением внешних условий: распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть. Произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором»,— говорится в сообщении.
Также отмечается, что инфляция может превысить целевой показатель в текущем году. В 2021 году должна вернуться на уровень 4%.
Комментарии к событию