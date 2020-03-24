Областному бизнесу начали выдавать заключения о форс-мажоре в связи с коронавирусом

Областному бизнесу начали выдавать заключения о форс-мажоре в связи с коронавирусом
Виталий Невар / Новый Калининград
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В связи с пандемией коронавируса Калининградской торгово-промышленной палате дали право выдавать заключения о наступлении форс-мажора (обстоятельств непреодолимой силы) по договорам между российскими юрлицами и индивидуальными предпринимателями. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в КТПП.

Как отмечают в палате, должник, нарушивший обязательство вследствие форс-мажорных обстоятельств, не несет ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта. То есть к нему не могут быть предъявлены санкции — пени, штрафы, и не нужно будет возмещать убытки, а также платить неустойку за просрочку.

«Очень важно, что форс-мажор сам по себе не прекращает обязательство должника, и дальнейшее действие обязательства зависит от того, останется ли возможность исполнить его, когда обстоятельства непреодолимой силы отпадут. При этом должник в силу форс-мажора не будет отвечать за убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательства», — сообщила «Новому Калининграду» вице-президент КТПП Марина Фицак.

При угрозе эпидемии форс-мажором признаются запретительные меры, принятые Правительством РФ и органами государственной власти субъектов РФ, отмечают в палате.

«К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены предпринимательские риски, в частности, ухудшение экономического состояния предприятия, финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты. Это так называемые финансовые риски. В таких случаях необходимо вести переговоры с контрагентами по изменению условий заключенных договоров», — сообщила Марина Фицак.

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