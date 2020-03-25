Автодилеры просят ввести налоговые каникулы во избежание массовых увольнений

Автодилеры перед неминуемым обвалом авторынка из-за коронавируса попросили правительство освободить их от социальных выплат, ввести каникулы по налогам на землю и имущество и дать отсрочку по уплате НДС. Об этом пишут «Ведомости».

Как говорится в письме, направленном в адрес главы кабмина Михаила Мишустина ассоциацией «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), данные меры поддержки помогут им избежать массовых увольнений и банкротств. Без такой помощи бизнес может потерять 10–20 млрд рублей от оборотного капитала отрасли, закрыться могут до 30% дилерских центров.

Дилеры прогнозируют, что упадут продажи новых и подержанных машин, а также рынки сервисных услуг и запчастей. Бизнес опасается, что при остановке автозаводов ситуация будет катастрофической.

Как уточняет информагентство, РОАД объединяет около 1250 дилеров, на которых приходится 67% продаж автомобилей.