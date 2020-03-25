В РЖД сообщили об отмене из-за коронавируса некоторых поездов внутри страны

В РЖД сообщили об отмене из-за коронавируса некоторых поездов внутри страны
Виталий Невар / Новый Калининград
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Отменяются некоторые поезда внутри России, у других изменена периодичность движения. Подобные меры РЖД вводит из-за вспышки коронавируса и, как следствие, уменьшения спроса на перевозки. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточняют в РЖД.

Ранее в РЖД ограничили пассажирское сообщение по многим международным направлениям. Кроме того, 19 марта из-за изменения Литвой правил транзита для калининградских составов был отменен поезд Калининград — Адлер.

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