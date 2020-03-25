Польша продлевает закрытие границ для иностранцев

Польша продлевает закрытие границ для иностранцев
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Власти Польши решили продлить закрытие границ для иностранных граждан. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

Как сообщил министр внутренних дел и администрации соседней республики Мариуш Камински, закрытие границ продлевается на 20 дней. Особый режим будет действовать до 13 апреля.

20 марта из-за распространения коронавируса в Польше введён режим эпидемии. Запрет на въезд для иностранцев действует в стране с 15 марта.

Польских граждан после прибытия из-за рубежа отправляют на двухнедельный карантин. С 25 марта для в республике также ввели ограничения на передвижение людей из-за коронавируса.

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