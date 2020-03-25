Президент предложил облагать налогом в 15% вывод доходов за рубеж

Президент России Владимир Путин предложил ввести налог в 15% на доходы, которые выводятся в офшоры. Об этом он заявил в среду, 25 марта, в ходе обращения к россиянам в связи с пандемией коронавируса.



«Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом. Сейчас две трети таких средств, а по сути это доходы конкретных физических лиц в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%», — сказал президент, отметив, что обычные граждане платят с зарплат 13% налога, что «мягко говоря, несправедливо».

«Поэтому предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие дивиденды в 15%. Естественно это потребует корректировки наших соглашений об избежание двойного налогообложения с некоторыми странами. Прошу правительство организовать такую работу. Если же иностранные партнёры не примут наши предложения, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке. И начнём с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для нашей страны», — заявил Путин.