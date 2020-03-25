Президент предложил облагать налогом в 15% вывод доходов за рубеж

Президент предложил облагать налогом в 15% вывод доходов за рубеж
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: На детей до 3 лет вводятся дополнительные выплаты по 5 тыс. рублей
Все новости по теме: Налоги

Президент России Владимир Путин предложил ввести налог в 15% на доходы, которые выводятся в офшоры. Об этом он заявил в среду, 25 марта, в ходе обращения к россиянам в связи с пандемией коронавируса.

«Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом. Сейчас две трети таких средств, а по сути это доходы конкретных физических лиц в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%», — сказал президент, отметив, что обычные граждане платят с зарплат 13% налога, что «мягко говоря, несправедливо».

«Поэтому предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие дивиденды в 15%. Естественно это потребует корректировки наших соглашений об избежание двойного налогообложения с некоторыми странами. Прошу правительство организовать такую работу. Если же иностранные партнёры не примут наши предложения, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке. И начнём с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для нашей страны», — заявил Путин.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter