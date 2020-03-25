Путин хочет установить налог на доход с банковских вкладов и инвестиций

Президент России Владимир Путин в предложил установить налог на доходы с банковских вкладов и инвестиций в ценные бумаги.



«Предлагаю для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13 процентов. То есть, повторю, не сам вклад, а только проценты, получаемые с таких вложений, будут облагаться налогом на доходы физических лиц», — заявил он в ходе обращения к россиянам в среду, 25 марта.

По словам главы государства, эта мера «затронет лишь порядка одного процента вкладчиков».