Путин обещает минимальные больничные и пособия по безработице в 12 тыс. рублей

Путин обещает минимальные больничные и пособия по безработице в 12 тыс. рублей
Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент Владимир Путин в своем обращении к россиянам пообещал зафиксировать пособия по безработице и больничные выплаты на уровне МРОТ.

«Сейчас больничный рассчитывается исходя из стажа работника или его зарплаты. В результате сотрудники, в первую очередь молодые люди, могут получать крайне низкие выплаты по больничному листу. Это, конечно, несправедливо. Предлагаю установить норму по больничному. Они должны рассчитываться исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц. Пока такая норма будет действовать до конца текущего года. А затем примем решение с учетом ситуации», — сказал Путин.

Он также отметил, что в настоящее время максимальное пособие по безработице в стране за редкими исключениями составляет 8 тыс. рублей. «Предлагаю увеличить его до размера минимальной оплаты труда, то есть до 12 тыс. 130 рублей», — сказал Путин.

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