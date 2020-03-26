Горсовет обсуждает 6-месячную отсрочку для бизнеса по платежам в бюджет Калининграда

Горсовет обсуждает 6-месячную отсрочку для бизнеса по платежам в бюджет Калининграда
Виталий Невар / Новый Калининрад
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Городской Совет депутатов Калининграда обсуждает возможность введения 6-месячной отсрочки для бизнеса по платежам в муниципальный бюджет из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил журналистам в четверг, 26 апреля, глава Совета Андрей Кропоткин после заседания его комиссий.

«По поводу арендных платежей, я думаю, мы сделаем отсрочку, сейчас мы проговариваем вопрос о 6 месяцах, — сказал Кропоткин. — Мы сейчас еще не приняли решение но я надеюсь, что [удастся убедить] своих коллег».

Давать оценку, насколько снизится объем поступающих в городской бюджет налоговых платежей, глава горсовета не стал. Он отметил, что решение по поддержке малого и среднего бизнеса должно соотноситься с необходимостью вести «операционную деятельность» города по подаче тепла, воды, вывозу мусора и т.д. «Здесь все завязано, мы ищем сейчас все инструменты, которые в наших силах, чтобы помочь», — добавил он.

Также Андрей Кропоткин не стал прогнозировать, когда придется секвестировать бюджет Калининграда из-за снижения налоговых и других платежей. «Апрель, мне кажется, покажет нам всем, пронесло нас или нет», — сказал Андрей Кропоткин.

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