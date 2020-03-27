В Кремле разъяснили новый налог на вклады

В Кремле разъяснили новый налог на вклады
Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент России Владимир Путин не указал, что введение новых налогов на проценты по вкладам и на выводимые за рубеж средства продлится только до окончания вызванного коронавирусом кризиса. Также глава государства не обозначил конкретных сроков, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Напомним, в ходе обращения к российским гражданам на фоне пандемии коронавируса Путин предложил ввести налог в 15% на выводимые за рубеж дивиденды и проценты, а также обложить налогом в 13% доходы по вкладам и ценным бумагам, если общий объем таких активов у гражданина превышает 1 миллион рублей. Тогда он заявил, что эта мера «затронет лишь порядка одного процента вкладчиков».

«Президентом они не были названы как временные, эти меры», — процитировали ответ Пескова на вопрос, будет ли введение этих новых налогов носить временный или постоянный характер, в издании. «Налоги на те деньги, которые выводятся за границу, — да», — добавил он в ответ на уточнение, останутся ли действовать эти налоги после кризиса.

«В выступлении президента эти меры не были ограничены какими-то сроками или прекращением каких-то кризисных проявлений. Президент сроки не обозначил», — заключил пресс-секретарь российского лидера, рассуждая о том, идет ли речь также о постоянном налоге на вклады.


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