В ТЦ «Европа» заявили о возможности арендных каникул для арендаторов

В ТЦ «Европа» заявили о возможности арендных каникул для арендаторов
Виталий Невар / Новый Калининград
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Торгово-развлекательный центр «Европа» уведомил арендаторов о закрытии с 28 марта по 5 апреля в связи с решением властей, обусловленным пандемией коронавируса. Об этом говорится в письме администрации торгового центра, адресованном в том числе арендаторам. Письмо есть в распоряжении редакции.

«Это не первое испытание для наших деловых и человеческих отношений. В трудные кризисные периоды мы всегда принимали решения вместе с вами, внимательно относились к потребностям и особенностям сложившейся ситуации персонально у каждого из наших клиентов и партнеров, и для каждого индивидуально находили решения, которые позволяли минимизировать финансовые риски, сохранить свои бизнесы и возобновить их развитие после окончания кризисных событий», — говорится в письме.

Администрация центра также сообщает, что ей потребуется «некоторое время» для оценки ситуации и разработки мер поддержки арендаторов, в том числе арендных каникул, направленных «на минимизацию экономических потерь наших партнеров». Пока же «Европа» просит своих арендаторов «проявить сдержанность».

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