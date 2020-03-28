Губернатор об экономике области в условиях коронавируса: будем занимать, если нужно

За последние три года ситуация в экономике региона улучшилась, и это поможет справиться с работой в условиях пандемии, считает губернатор Антон Алиханов. Об этом он сообщил журналистам на брифинге в субботу, 28 марта, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Мы три года подряд очень хорошо работали. Имею ввиду и бизнес, конечно, и органы власти. Мы выросли на 36% собственных доходов за 3 года. Не отменяя льгот, не вводя каких-то рестрикций дополнительных. Я считаю, что это хорошая динамика. Мы более чем на 30% снизили объем долга. Причем сделали это не только за счет роста доходов собственных. Но и два года подряд мы снижали объем долга бюджета региона в абсолютных цифрах. В прошлом году на 250 млн мы сократили объем долга. Это произошло впервые чуть ли не за 15 лет. Три года копили. Значит, надо будет — будем тратить, будем занимать, если это будет нужно, дополнительно. Мы уже готовы к этому и будем скоро объявлять такие процедуры», — сказал губернатор.