Алиханов: есть бизнес, который сейчас можно закрыть

В Калининградской области есть бизнес, который в нынешних условиях может быть закрыт. Такое мнение высказал губернатор Антон Алиханов на брифинге в субботу, 28 марта.

«Туроператоры — многие из них не хотят, не могут в текущей ситуации перестроиться, у них нет работы, по сути. Нет основных средств, нет каких-то больших расходов, кроме как заработных плат. Я считаю, что мы могли бы помогать такого рода бизнесам, забирая людей, собственно говоря, к себе в фонд социального страхования на пособия по безработице и на оперативный поиск другой работы. Может быть, она не сильно высокооплачиваемая, не сильно по душе и по нраву, но та работа, которая позволяет сейчас работать, зарабатывать и, собственно говоря, иметь средства к существованию», — пояснил глава региона.

По его словам, после кризиса такой бизнес может «переоткрыться заново». «Эти люди никуда не денутся, потому что кризис не в Калининграде с коронавирусом, он в целом в мире, поэтому эластичность их ухода, наверное, не очень высокая сейчас», — отметил Алиханов.

Он добавил, что «забрать в экономику» также можно было бы людей из гостиничного бизнеса. «Например, отели, которые располагаются в Зеленоградске, — они сейчас не работают, по сути. Закрываемся, вешаем замок на дверь, оставляем на работе сантехника и какую-то инженерную службу, которая обеспечивает консервацию», — прокомментировал Алиханов.

Как считает губернатор, «просто давать деньги на зарплату тем людям, которые ничего не делают, с экономической точки зрения, наверное, не очень правильно». «То есть мы могли бы их забрать, и они бы что-то делали. А этим бизнесам мы ещё как-то поможем. Но давать зарплату просто как социальное пособие по безработице — я в этом смысла особого не вижу», — заключил Антон Алиханов.