КТПП не принимает заявки на сертификаты. Бизнес говорит о проблемах с вывозом товаров

Калининградская торгово-промышленная на этой неделе не будет принимать заявки на получение сертификатов происхождения товаров, произведенных в Калининградской области. На прошлой неделе палата собирала экстренные заявки и на этой неделе документы, необходимые для вывоза продукции с территории области, получат только те, кто их подал ранее. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в палате.



Как отметила в разговоре с «Новым Калининградом» глава небольшой производственной компании Ольга Иванова, отсрочка выдачи сертификата на неделю для нее критична, так как она не сможет без него вывезти груз и может лишиться годового контракта.

«Это минимум на неделю сдвигает сроки отгрузки покупателям, соответственно, часть клиентов калининградские компании либо потеряют, либо попадут на штрафы», — отметила Иванова.

Также Иванова подчеркнула, что не получала предварительного оповещения о необходимости заранее подать заявки на сертификаты.