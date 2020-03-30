КТПП не принимает заявки на сертификаты. Бизнес говорит о проблемах с вывозом товаров

КТПП не принимает заявки на сертификаты. Бизнес говорит о проблемах с вывозом товаров
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградская торгово-промышленная на этой неделе не будет принимать заявки на получение сертификатов происхождения товаров, произведенных в Калининградской области. На прошлой неделе палата собирала экстренные заявки и на этой неделе документы, необходимые для вывоза продукции с территории области, получат только те, кто их подал ранее. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в палате.

Как отметила в разговоре с «Новым Калининградом» глава небольшой производственной компании Ольга Иванова, отсрочка выдачи сертификата на неделю для нее критична, так как она не сможет без него вывезти груз и может лишиться годового контракта.

«Это минимум на неделю сдвигает сроки отгрузки покупателям, соответственно, часть клиентов калининградские компании либо потеряют, либо попадут на штрафы», — отметила Иванова.

Также Иванова подчеркнула, что не получала предварительного оповещения о необходимости заранее подать заявки на сертификаты.

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