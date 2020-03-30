Облвласти хотят перебросить средства программ благоустройства на поддержку бизнеса

Облвласти хотят перебросить средства программ благоустройства на поддержку бизнеса
Виталий Невар / Новый Калининград
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Региональные власти рассчитывают перераспределить федеральные средства на финансирование нацпроектов в регионе таким образом, чтобы поддержать средний и малый бизнес. Средства предлагается изъять из программ благоустройства. Об этом он заявил журналистам на брифинге в понедельник, 30 марта, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Мы исходим из того, что федеральный бюджет секвестру подвергаться не будет, но исходя из текущей ситуации будет перераспределение между разными направлениями нацпроекта. И я считаю, что в текущем моменте может быть правильнее было бы перераспределить средства, которые идут например там на благоустройство дворов и общественных пространств на поддержку пострадавшего бизнеса. Думаю, что это резонно. Другой вопрос, что этих денег не получит там какой-то строительный комплекс, но строительный комплекс не такой пострадавший пока еще, как мы видим по другим видам бизнеса. Поэтому думаю, что отдельные виды бизнеса должны быть докапитализированы, в том числе и за счет перераспределения с других нацпроектов и внедрены новые механизмы уже не только и не столько кредитные, как просто некие субсидии на поддержку рынка труда», — сказал Алиханов.

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