Власти уточнили, чем можно торговать в Калининградской области во время карантина

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Власти уточнили, чем можно торговать в Калининградской области во время карантина

Областное правительство обновило перечень непродовольственных товаров, торгующие которыми организации могут работать во время карантина. В список вошли 24 товара, в том числе, антисептик, мыло, салфетки, стиральный порошок, детские подгузники, спички, свечи и топливо. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, что также во время карантина разрешена работа продовольственных магазинов и аптек.

Полный список разрешенных к торговле непродовольственных товаров:

1. Санитарно-гигиеническая маска

2. Антисептик для рук.

3. Салфетки влажные.

4. Салфетки сухие.

5. Мыло туалетное.

6. Мыло хозяйственное.

7. Паста зубная.

8. Щетка зубная.

9. Бумага туалетная.

10. Гигиенические прокладки.

11. Стиральный порошок.

12. Подгузники детские.

13. Спички, коробок.

14. Свечи.

15. Пеленка для новорожденного.

16. Шампунь детский.

17. Крем от опрелостей детский.

18. Бутылочка для кормления.

19. Соска-пустышка.

20. Бензин автомобильный.

21. Дизельное топливо.

22. Сжиженный природный газ.

23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

24. Печатные средства массовой информации.


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