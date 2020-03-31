В Тюмени власти в 6 раз снижают ставку по «упрощенке», обнуляют «вмененку» и патент

Руководство Тюменской области приняло решение для всех предприятий с упрощенной системой налогообложения снизить налоговую ставку с 6% до 1%. Единый налог на вмененный доход предлагается платить с поправочным коэффициентом 0,005. Предпринимателям, использующим патентную систему налогообложения, решено изменить расчет платежа, чтобы он составлял 1 рубль. Об этом сообщается на сайте правительства Тюменской области.



Отметим, что накануне губернатор Калининградской области озвучил меры поддержки регионального бизнеса у себя в «Инстаграме». Среди них нет предложений по снижению налоговых ставок. Основной региональной мерой поддержки является предложение кредитов по ставке 0,1% (доступно 500 млн руб.).

До начала пандемии областные власти планировали выдать в качестве кредитов под 0,1% годовых 300 млн руб. бизнесу на востоке области.

Ранее бизнес обращался в правительство Калининградской области с просьбой снизить ставку по «упрощенке» на время кризиса.