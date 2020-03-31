В Калининградской области хотят выдавать нуждающимся продуктовые карты, как в США

Правительство Калининграде области планируют помогать пострадавшим от кризиса продуктовыми карточками по системе, действующей в США. Об этом во вторник, 31 марта, заявил губернатор Антон Алиханов во время своего эфира в Instagram.

«У нас появилась идея внедрить механизм, который много в каких странах применяется, — заявил Алиханов. — В частности, в США он называется Food stamps — это, собственно, система такой финансовой помощи. Продуктами питания в основном, для нуждающихся граждан».

Чиновник уточнил, что все товары, согласно действующей в штатах системе, производятся в самой стране.

«Мы подумали о том, чтобы дать возможность нашим гражданам, жителя Калининградской области, которым будет осуществляться такая выплата, тоже оформлять своеобразные такие Food stamps, и через специальную карту дать возможность приобретать калининградские товары, товары, произведенные в нашем регионе», — продолжил глава областного кабмина.

Он отметил, что 1 апреля правительство намерено обсудить соответствующий вопрос с представителями бизнеса, в том числе IT-отрасли, которая, как рассчитывают власти, может «быстро реализовать подобную меру.

«На мой взгляд, это было и хорошей поддержкой и для людей в сложной ситуации, и для наших производителей. Завтра сообщу подробности об этом», — завершил Алиханов, пожалев всем хорошего вечера.