В РФ принят закон о кредитных каникулах для утративших доход из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы для пострадавших от коронавируса. Соответствующий закон приняла Госдума. Воспользоваться нововведением смогут граждане, индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес, пишет «Коммерсант».

Физлица, ИП и МСП до 30 сентября могут попросить кредитные каникулы, если их доход за предыдущий месяц упал не менее чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год. Правительство определит направления работы МСП, которые смогут претендовать на кредитные каникулы.

Уточняется, что законопроект был подготовлен по поручению президента Владимира Путина. В период кредитных каникул нельзя начислять пени и штрафы, запрещено требовать досрочные выплаты.