Губернатор о невозврате денег за туры: «Самое логичное сейчас — подождать»

Губернатор Антон Алиханов призвал калининградцев, которым не вернули деньги за уже оплаченные турпоездки, подождать. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Каскад».

«Самое логичное, наверное, сейчас — подождать. Потому что если мы вдруг всех турагентов наших, в том числе и калининградских, попросим вернуть деньги за все, то мы всех их разорим и тех людей, которые работают на этих туроператоров, тоже отправим, по сути, на улицу. Нам бы тоже этого не хотелось. Ситуация очень сложная с этим кризисом неплатежей. То есть туроператор должен непосредственно клиенту, а дальше там цепочка из гостиниц, авиакомпаний. Мы очень надеемся, что благодаря работе нашего министерства по культуре и туризму и Ростуризма федерального мы сможем „расшить“ эту ситуацию и все-таки найти какие-то адекватные замены тем туристическим продуктам, которые есть в том числе и внутри страны», — сказал Алиханов.