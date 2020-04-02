Из-за коронавируса в регионе перенесли проверки резидентов ОЭЗ

Из-за коронавируса в регионе перенесли проверки резидентов ОЭЗ
Виталий Невар / Новый Калининград
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Из-за санитарных ограничений, принятых в связи с коронавирусом, в регионе перенесли проверки резидентов Особой экономической зоны. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Проверки соответствия деятельности резидента ОЭЗ условиям реализации инвестиционного проекта, содержащимся в инвестиционной декларации, приостановлены до 1 мая 2020 года. Их график переутверждён», — сообщили в правительстве.

Новые даты опубликованы на сайте администрации ОЭЗ. «Дополнительная информация о проведении проверки будет доводиться до резидента ответственным сотрудником администрации ОЭЗ. Кроме того, временно корреспонденция и документы принимаются в электронном виде, через отправку к нам копии документа в формате PDF, а оригиналы — после возобновления работы в обычном режиме. Порядок предоставления будет доведён до сведения резидентов дополнительно», — пояснили в администрации ОЭЗ.

В едином реестре резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области зарегистрировано 243 действующих инвестпроекта. «Общая сумма вложений, заявленных резидентами в первые три года их деятельности, достигает почти 130 миллиардов рублей, количество рабочих мест при выходе на проектные мощности — 36 310 единиц», — добавили в пресс-службе.

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