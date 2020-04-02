Экономисты прогнозируют сокращение ВВП РФ в апреле в пределах 20%

Экономисты считают, что из-за мер, принимаемых в связи с эпидемией коронавируса, ВВП РФ в апреле в годовом выражении может сократиться на двузначные величины — в пределах 20%. В целом в 2020 году полностью нерабочий апрель может уменьшить динамику ВВП на 1-2 п.п., пишет «Интерфакс».

«Думаю, в апреле упадем в пределах 20% (ВВП год к году — ИФ)», — сказала главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова, уточнив, что это приведет к дополнительному уменьшению динамики ВВП в целом за 2020 год в районе 1,5 п.п.

Сходные оценки озвучил замдиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников. «ЦМАКП проводил расчет влияния введения особого режима (самоизоляции) на динамику экономики — падение почти 20%», — сказал он.

В свою очередь главный экономист «БКС Глобал Маркетс» Владимир Тихомиров полагает, что падение экономики в апреле будет меньше 20%, и прогнозирует падение ВВП в пределах 10%. По его словам, это может дать примерно 1 п.п. в минус к динамике на весь 2020 год. «Я ожидал в 2020 году снижение ВВП на 2,7%, сейчас можно ожидать около 4%», — сказал он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в четверг в рамках борьбы с коронавирусом подписал указ, которым продлил в России нерабочие дни с 4 по 30 апреля. В то же время он подчеркнул, что определять жесткость и сроки карантинного режима в регионах будут губернаторы.